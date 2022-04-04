Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı

04.04.2022 15:00

Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı Mahkeme site yönetim kurulu üyesi 3 sanığın da beraatine karar verdi Zeytinburnu'nda 2017 yılında 2 kişinin ölümü, 14 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bina çökmesine ilişkin dava karara bağlandı.

Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı

Mahkeme site yönetim kurulu üyesi 3 sanığın da beraatine karar verdi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2017 yılında 2 kişinin ölümü, 14 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bina çökmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme davada yargılanan site yönetim kurulu üyesi tutuksuz 3 sanığın beraat etmesine karar verdi.

Zeytinburnu'nda 13 Ocak 2017 yılında daha önce boşaltılan bina çökmüştü. Çöken binanın önünde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde site yönetim kurulu üyesi 3 kişiye dava açılmıştı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet S. ile İbrahim Y. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Savunma yapan sanık İbrahim Y. "Biz görevimizi yaptık binayı boşalttık. Bina yıkıldığında biz yönetici değildik" dedi. Diğer sanık Ahmet S.'de beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet S., Fuat Y., İbrahim Y. hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılmışsa da, atılı suçun unsurları oluşmadığından beraat etmelerine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2017'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, 10 kat ve çatı katından oluşan yapının taşıyıcı sisteminde oluşan sünme sonucunda güç tükenmesi nedeniyle aniden çöktüğü anlatılmıştı. Yıkılma sonucu etrafa beton parçaları, taş, moloz gelmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği birden fazla kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. Binanın yıkılmasıyla ilgili alınan bilirkişi raporunda, sitenin yönetim kurulu üyeleri Ahmet S., İbrahim Y. ve Fuat Y.'ye bina tahliye edildikten sonra göçme anına kadar olan süreyi uzattıkları gerekçesi ile kusur atfedildiği iddianamede belirtilmişti. Öte yandan kusur atfedilen kamu görevlileri hakkında soruşturmanın ayrı yürütüldüğü de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sitenin yönetim kurulu üyeleri Ahmet S., Fuat Y. ve İbrahim Y.'nin 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı
Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı
Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika


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