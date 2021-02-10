Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu

Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu

10.02.2021 22:30

Son dakika gündem haberi... ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokakta yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokakta yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 18 yaşlarında bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, otomobilden açılan ateş sonucu kalçasından vurularak yere yığıldı. Silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise silahlı olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
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