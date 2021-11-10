Zeytinburnu'nda, kaporta boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirciler Sanayi Sitesi 9. Cadde'de bulunan boyahanenin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmalarıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda boyahane bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika