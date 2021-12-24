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Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada

24.12.2021 20:20

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı.

Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul Zeytinburnu'nda 16 yaşındaki bir kız, 5 katlı binanın dördüncü katından yere düşerek ağır yaralandı. Genç kızın düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun neden düştüğü polis ekiplerinin araştırmasının ardından belli olacak.

Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak'ta saat 19.50'de meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki E.A., 5 katlı binanın dördüncü katında ailesiyle birlikte yaşıyordu. Genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle camdan aşağıya düştü. Yere düşerek ağır yaralanan genç kızın yardımına mahalleli koştu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ağır yaralı genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, neden düştüğü polis ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.

Genç kızın düştüğü anlar kamerada

16 yaşındaki genç kızın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kız düşmeden önce sokak üzerinde vatandaşların yürüdüğü görülüyor. Vatandaşlar, binanın altından geçtikten saniyeler sonra genç kız camdan aşağı düşüyor. Daha sonra mahalleli yaralı genç kızı sağlık ekiplerine teslim ediyor.

"Ses duyduk, dışarı çıktık"

Mahalle esnafı İsmail Karagöz, "Akşamüzeriydi. İçeride oturuyorduk. Ses duyduk dışarı çıktık. Ambulans falan çağırdık. Ambulans geldi götürdü. Üçüncü kattan düşmüş olması lazım. Yukarıdan düştüğü için bir yerleri kırılmış olabilir. Duyduğuma göre 16 yaşlarında kız çocuğuydu" dedi.

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada

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Zeytinburnu, Ambulans, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda genç kız camdan düşerek ağır yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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