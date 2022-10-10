Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda kamyonun altında kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda kamyonun altında kadın hayatını kaybetti (2)

10.10.2022 15:52

Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'nda karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Sokakta meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ş. isimli yaşlı kadın bir zincir markete ait kamyonun altında kaldı.

Kaza üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildikten yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken sürücü göz altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken polis yaşlı kadının ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda kamyonun altında kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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