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Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor

10.06.2021 09:31

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor Zeytinburnu'ndaki Telsiz, Çırpıcı, Arnavut, Beştelsiz Mahallelerinde ve İETT Blokları ile Rezerv Konut'ta devam eden ve başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zeytinburnu...

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor

İSTANBUL - Zeytinburnu'ndaki Telsiz, Çırpıcı, Arnavut, Beştelsiz Mahallelerinde ve İETT Blokları ile Rezerv Konut'ta devam eden ve başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nda 85 bin metrekarelik alanda, bin 600 konut, 100'e yakın işyeri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Zeytinburnu'nda başlanan ve başlanacak olan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, ilçede 85 bin metrekarelik alanda, bin 600 konutun ve 100'e yakın işyerinin dönüşümü tamamlanmış olacak. Projelerin işleyişi hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Arnavut Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 327 konut, 100 ticari bölümün bulunduğunu ve TOKİ aracılığı ile 432 konut yapılacağını söyledi. Öte yandan diğer projelerden de bahseden Arısoy, Beştelsiz Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 160 konut 55 iş yerinin inşaatının devam ettiğini, Telsiz Mahallesi'nde 281 konut ve 97 iş yerini kapsayan projenin ihalesinin yapıldığını, Çırpıcı Mahallesi'nde, 288 konut ve 4 işyerini kapsayan projenin inşaatının yakın zamanda başlayacağını, İETT bloklarında, 10 blokta 252 daire bulunduğunu ve alanda planlama çalışmalarının tamamlandığını ve son olarak da Rezerv Konut'ta 286 dairenin inşaatının devam ettiğini belirtti.

"160 konut 55 işyeri olarak şuanda inşaatı yükseliyor"

Yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İlk başlatılan proje 2017 yılında Kuran Sitesi'nin yıkılması sonucunda ortaya çıkan kentsel dönüşüm alanıydı. Burası 160 konut, 55 işyeri olarak şuanda inşaatı yükseliyor. İkincisi yine Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılan Telsiz Mahallesi'nde, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin hemen karşısındaki kentsel dönüşüm bölgesi, burada da 2017 yılının sonunda riskli yapı işlemleri yapılmıştı. Burası ile ilgili de yaklaşık 300 konutluk projeyi TOKİ ihale etti, sözleşmesi imzalandı. Bugünlerde de orada inşaat başlıyor. Bir diğer uygulamamız Çırpıcı Mahallesi'nde özel sektör tarafından 2016 yılında başlamış bir uygulama vardı. Biz başladığımızda buradaki bütün süreçler durmuştu ve şantiye tamamen kapanmıştı. Biz yeniden hak sahipleri ile özel sektör arasında arabuluculuk yaptık ve projeyi sürdürülebilir bir hale getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile de imar planını yürürlüğe soktuk. Orada da özel sektör bugünlerde yeniden inşaata başlayacak. Bir diğeri ise 20 yıldır Zeytinburnu'nda kangren olan bir yer vardı, İETT blokları, Arnavut Mahallesi'nin üstünde bulunan bir bölge. Buranın da plan sorununu çözdük. Hak sahipleri ile özel sektör arasında uzlaşma sağlandı. Şuan yıkım süreçleri devam ediyor. Orada da yıkımlar tamamlandıktan sonra proje onayıyla özel sektör tarafından inşaata başlanacak" diye konuştu.

"286 konut şuanda inşaat aşamasında"

Projeler ile ilgili detaylı bilgi veren Arısoy, "Bir diğeri de askeri lojmanların tahliyesiyle elde edilen alanın bir kısmına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rezerv Konut üretti. Burada 286 konut şuanda inşaat aşamasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı Zeytinburnu'nda seçtiği başka bir yeri dönüştürmek üzere kullanacak. Şimdi içinde bulunduğumuz Arnavut Mahallesi kentsel dönüşümü ile birlikte yaklaşık bin 600 civarında konutun özel sektör ve kamu eli ile dönüşümünü şuanda anlattığım süreçlerle yürüyor. Bu saydıklarım Beştelsiz, Telsiz, Çırpıcı, Arnavut Mahalleleri ve İETT Blokları ile Rezerv Konut ile birlikte Zeytinburnu'nda 85 bin metrekarelik alanda, bin 600 konut, 100'e yakın işyeri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Bizim yola çıkarken hemşerilerimize sözümüz, bu aslında AK Parti'nin yerel yönetim manifestosundaki sözüydü. Biz bütün projelerimizi hak sahiplerinin rıza ve muvafakatini arayacağımızı söylemiştik. Tamamında bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ ile yürüttüğümüz tüm projelerde rıza ve mutabakatın şekil şartı olan 3'te 2 çoğunluğu mutlaka arıyoruz. Şu anda da Arnavut Mahallesi'nde yaptığımız iş aslında bu projenin hak sahiplerinin büyük bir kısmı tarafından kabul edilmiş olması. Dolayısıyla oturuyoruz bu projeye çalışıyoruz. Hak sahiplerine anlatıyoruz. Sonra noter üzerinden ya da sözleşme üzerinden 3'te 2 çoğunluğu bulduğumuzda projenin geri kalanını devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arnavut Mahallesi bizim dönemimizde başlayan bir kentsel dönüşüm uygulaması olacak"

Arnavut Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesini anlatan Arısoy, "Arnavut Mahallesi'nde şuanda 327 konut 100 ticari bölüm var. Buranın dönüşümünü sağlamak üzere TOKİ bir proje çalıştı. Şuanda bu projeyi hak sahipleri ile teker teker randevu vererek her birine ayrı ayrı anlatıyoruz. Bu birinci tur görüşmemiz olacak. Sonra biraz önce bahsettiğim rıza ve muvafakat şartını aramak üzere hak sahiplerinde 3'te 2 çoğunluğu arayacağız. 3'te 2 çoğunluk çıktıktan sonra hızla projeyi ihale edip inşallah 327 konuta karşılık, 432 konutluk bir kentsel dönüşüm projesini hazırlayacağız. Şuanda hak sahipleri yerinde oturuyorlar ama burada riskli yapı süreci başladıktan sonra bir taraftan kira yardımı alırken, bir taraftan da buradaki projeyi hızla tamamlayıp güle oynaya buradaki hak sahiplerine, depreme dayanıklı konutlarını teslim etmek istiyoruz. Bu bizim dönemimizde başlayan bir kentsel dönüşüm uygulaması olacak. Buradan bütün hemşerilerimizin bu projeye destek vermesini diliyoruz. Bizim hemşerilerimiz zaten bütün projelerimize tereddütsüz destek verdi" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Projeler 85 bin metrekarelik alanı kapsıyor - Son Dakika


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