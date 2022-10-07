ZEYTİNBURNU'NDA MAĞAZADAKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA MAĞAZADAKİ HIRSIZLIK KAMERADA

07.10.2022 09:46

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi kıyafet satan mağazada eşofman çaldı.

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi kıyafet satan mağazada eşofman çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak gelen bir kişi, seçtiği kıyafetleri denemeye başladı. Daha sonra mağaza personeli uzaklaşınca, eşofmanları yanında getirdiği torbaya koydu. Şüpheli, daha sonra mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA MAĞAZADAKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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