Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu 'nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak gelen bir kişi, seçtiği kıyafetleri denemeye başladı. Daha sonra mağaza personeli uzaklaşınca, eşofmanları yanında getirdiği torbaya koydu. Şüpheli, daha sonra mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZEYTİNBURNU'NDA MAĞAZADAKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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