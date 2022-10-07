ZEYTİNBURNU'NDA MAĞAZADAKİ HIRSIZLIK KAMERADA

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi kıyafet satan mağazada eşofman çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda kıyafet satan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak gelen bir kişi, seçtiği kıyafetleri denemeye başladı. Daha sonra mağaza personeli uzaklaşınca, eşofmanları yanında getirdiği torbaya koydu. Şüpheli, daha sonra mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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