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ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI

08.02.2022 10:39

ZEYTİNBURNU'nda, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ailenin yanlarında Esenler Erokspor'da oynayan küçük oğulları Aziz Aksoy'un da bulunduğu ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ailenin yanlarında Esenler Erokspor'da oynayan küçük oğulları Aziz Aksoy'un da bulunduğu ortaya çıktı. Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizesporlu futbolcu için kulübüAzizai tarafından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Olay, geçen Cumartesi günü Çırpıcı Mahallesi, 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

RİZESPOR KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Rizespor Kulübü de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, futbolcumuzun anne babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerine yer verildi.

ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI
ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI
ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI

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Rizespor, Saldırı, Esenler, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA RİZESPORLU FUTBOLCUNUN AİLESİNE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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