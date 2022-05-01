Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada

01.05.2022 10:11

Son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada Zeytinburnu'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü.

Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü. Çok sayıda kurşun sıkılan çatışmada 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, önceden husumetli olan iki grup çay ocağında otururken aralarında sözlü tartışma başladı. Edinilen bilgiye göre tartışmada taraflar anlaşamayınca silahlar çekildi. Yaşanan silahlı çatışmada kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Polis şüphelileri arıyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı çatışma kamerada

Silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların çay ocağında tartıştığı görülüyor. Taraflar bir anda silahlarına sarılarak ardı ardına kurşun sıkıyor. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken diğer şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada
Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda silahlı çatışma kamerada - Son Dakika


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