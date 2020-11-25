Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı

25.11.2020 15:39

Son dakika gelişmesine göre - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı İstanbul Zeytinburnu'nda tekstil işi yapan iki grup arasında bıçak, sopa ve silahın kullanıldığı kavga çıktı.

- Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda tekstil işi yapan iki grup arasında bıçak, sopa ve silahın kullanıldığı kavga çıktı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Beştelsiz Mahallesi 125. Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı daha önceden husumet vardı. Aynı sokak üzerinde oturan kişiler arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silah, sopa ve bıçak kullanıldı. Olayda Ahmet K. silahla, Ramazan K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralanan kişilerin aracı kavga sırasında maddi hasar gördü. Yaralamanın faili olduğu iddia edilen G.K. olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri saldırganın kimliği belirledi. Ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Zeytinburnu, İstanbul, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: - Zeytinburnu'nda silahlı kavga : 2 yaralı - Son Dakika


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