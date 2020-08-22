DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde annesiyle bir akrabasının evine misafirliğe giden zihinsel engelli 7 yaşındaki Metin Yergin, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden sarkarken, dengesini kaybetmesi sonucu toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kuşpınar Mahallesi 2587 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İstiklal Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Metin Yergin, annesi Hülya Yergin ile birlikte Kuşpınar Mahallesinde bir akrabalarının evine ziyarete gitti. 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede bulunan Metin Yergin, pencereden sarkınca dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Çocuğun düştüğü fark eden çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerinde gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yergin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, evde ve düştüğü yerde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma sürerken, Metin Yergin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.