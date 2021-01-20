Son dakika haber! Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber! Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama

Son dakika haber! Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama
Son Güncelleme: 20.01.2021 11:34

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Y.Ö. (51), E.K. (50) ve S.S. (43), zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu. Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama - Son Dakika
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