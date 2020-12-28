Son dakika haberi... Zimbabve'de trafik kazası: 17 ölü, 7 yaralı

Zimbabve'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Zimbabve'nin Mashonaland Doğu eyaletinde bulunan Mutoko kasabası yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. İki aracın karıştığı kaza, 17 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yerel medya, kazada 14 kişinin olay yerinde, 3'ünün ise hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.