Afrika ülkelerinden Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan ve yolsuzlukla suçlanan eski bakanlardan Saviour Kasukuwere'nin iadesini istedi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kasukuwere, 4 farklı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
Kasukuwere, Yerel Yönetim, Bayındırlık ve Ulusal İskan Bakanlığı döneminde Harare ve Masvingo bölgelerindeki bazı arazileri Zimbabve'nin eski devlet başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe üzerine geçirmekle suçlanıyor.
Kasukuwere'nin, Gençlik, Kalkınma ve Güçlendirme Bakanlığı döneminde Brainworks Capital adlı şirkete usulsüz iş verdiği iddia ediliyor.
Zimbabve Ulusal Kovuşturma Kurumu aracılığıyla iade talebi yapılan Kasukuwere hakkında iddianamenin hazırlandığı ve iade edildiğinde yargılamanın başlayacağı kaydedildi.
Zimbabve hükümeti, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ayrıca eski Dışişleri Bakanlarından Walter Mzembi'in iadesini Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, eski Yüksek Öğrenim Bakanlarından Jonathan Moyo'nun iadesini de Kenya'dan talep etmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zimbabve, yolsuzlukla suçlanan eski bakanının iadesini talep etti - Son Dakika