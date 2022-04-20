Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

20.04.2022 16:20

Son dakika haberine göre BURSA'da geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan Aleyna Çakmak (23), tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.

BURSA'da geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan Aleyna Çakmak (23), tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak'ın, yarın memleketi Artvin'de defnedileceği bildirildi.

Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

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Tragger, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN ALEYNA, 171 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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