Mardin'in Midyat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit karayolunun 10. kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika