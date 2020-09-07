Son dakika haberi! Zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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