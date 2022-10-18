Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazası
Kaza mahallinden detay
Kaza yapan araçlardan detay
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsü, iki minibüs ve bir otomobilin Çobanisa Mahallesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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