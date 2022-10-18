Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

18.10.2022 18:20

Son dakika haberler... Manisa'da zincirleme trafik kazası Kaza mahallinden detay Kaza yapan araçlardan detay Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandıMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsü, iki minibüs ve bir otomobilin Çobanisa Mahallesi...

Manisa'da zincirleme trafik kazası

Kaza mahallinden detay

Kaza yapan araçlardan detay

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsü, iki minibüs ve bir otomobilin Çobanisa Mahallesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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