Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsü, iki minibüs ve bir otomobilin Çobanisa Mahallesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı - Son Dakika

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