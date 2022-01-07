Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

MALATYA'da, Zirve Yayınevi 'kumpas' davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi. 'İftira', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'örgüt adına suç işleme' suçlarından, İlker Çınar 18 yıl 4 ay, diğer 3 sanık Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer ise 11'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Hristiyan içerikli kitap dağıtımı yapan Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilmann Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürüldü. 2019'da 'Zirve Yayınevi'nin 115'incisi görülen duruşmasında, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tutuksuz 5 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karara bağlanan 'Zirve Yayınevi' cinayetine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ/PDY'nin çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur edildikleri gerekçesiyle 4'ü firari, 10 sanığın yargılandığı 'kumpas' davasında karar çıktı.