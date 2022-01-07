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Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası

07.01.2022 14:06
Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası

Son dakika haberi: MALATYA'da, Zirve Yayınevi 'kumpas' davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi.

MALATYA'da, Zirve Yayınevi 'kumpas' davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi. 'İftira', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'örgüt adına suç işleme' suçlarından, İlker Çınar 18 yıl 4 ay, diğer 3 sanık Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer ise 11'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Hristiyan içerikli kitap dağıtımı yapan Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilmann Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürüldü. 2019'da 'Zirve Yayınevi'nin 115'incisi görülen duruşmasında, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tutuksuz 5 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karara bağlanan 'Zirve Yayınevi' cinayetine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ/PDY'nin çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur edildikleri gerekçesiyle 4'ü firari, 10 sanığın yargılandığı 'kumpas' davasında karar çıktı.

KARAR DURUŞMASIMalatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Malatya eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ülger, Malatya eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 13 mağdurun yer aldığı 10 sanıklı dosyanın yargılaması, 4 sanık bakımından Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi.Duruşmada mahrem imam eski öğretmen Özgür Birdal hazır bulundu, tutuklu sanık ve örgütün gizli tanık olarak kullandığı İlker Çınar, Aydın Cezaevi'nden; başka bir FETÖ davasında tutuklu bulunan mahrem imam ve eski öğretmen Nihat Keskin, Silivri Cezaevi'nden; eski uzman çavuş Adnan Dinçer, Denizli Adliyesi'nden; mahrem imam ve eski öğretmen Mehmet Ali Badak ise Eskişehir Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı.Dosyada sanık olan ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ TSK imamı ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk, sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı 'Metin' kod isimli Rıdvan Akovalı, sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu 'Atilla' kod adlı Suat Yiğit, Deniz Civelek ve Nihat Özçelik yurt dışında firarda bulunuyor.BERAAT TALEBİMahkemede tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanık eski uzman çavuş Adnan Dinçer, örgütün mahrem imamları Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve Nihat Keskin haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının son sözlerini aldıktan sonra duruşmaya ara verildi.Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün Zirve Yayınevi cinayetleri davasında gizli tanık olarak kullandığı İlker Çınar'a 'iftira' suçundan 3 yıl 4 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'FETÖ adına suç işleme' suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Örgütün jandarma mahrem imamları ve eski öğretmenler Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve örgüt mensubu eski uzman çavuş Adnan Dinçer'e 'iftira' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından toplam 11'er yıl 5'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, halen hakkında FETÖ suçundan yargılaması devam eden örgütün eski Nihat Keskin'in dosyasını ise ayırdı. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte sanık İlker Çınar'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Zirve Yayınevi, İlker Çınar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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