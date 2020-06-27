Son dakika haberi | ZONGULDAK Beton mikseri, işçi servisine çarptı 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberleri: Beton mikseri, işçi servisine çarptı: 1 ölü, 5 yaralıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde, beton mikserinin çarptığı işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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