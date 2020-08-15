Son dakika haberi: ZONGULDAK Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı - Son Dakika

Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, bir evin kömürlüğünde çıkan yangın ormana sıçradı. Yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediye ve kurum itfaiyeleri söndürdü.

Muslu Beldesi Emirköy Mahallesi'nde İlyas Korkmaz'a ait evin kömürlüğünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına, Muslu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ilçeler ve kurum itfaiyeleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. AFAD ve Kızılay'da bölgede inceleme yaparken 1 dönümlük ormanlık alanın yangında zarar gördüğü tespit edildi.

Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, erken müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, "Tüm ekipler anında olay mahalline gelerek yangına müdahale ettiler. Evin eklentisindeki yangın söndürüldü. Ormandaki yangın da ekiplerce söndürüldü. Şimdilik tehlike bitti diyebiliriz. Adli ve idari tahkikatımız da sürdürülecek." dedi.