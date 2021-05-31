Son dakika haber... FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta FETÖ'de yeni yapılanmaya yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) mevcut örgüt üyeleri ile dayanışmayı arttırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelerek çeşitli eylemlerde bulunan Zonguldak FETÖ yeni yapılanmasına yönelik Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce önceki günlerde ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında iş adamı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansı iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından 14 şüpheliye yönelik İstanbul, Kars ve Zonguldak'ta 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli; ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen 13 şüpheli ile Kars'ta adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Sertaç Özdemir/ İHA)