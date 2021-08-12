Son dakika haberi! Zonguldak'ta 224 polisin katılımıyla denetim - Son Dakika

ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü, 224 personelin katıldığı 'Huzur 67' uygulamasıyla kentin birçok noktasında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde saat 22.00 ile 00.00 arasında 'Huzur 67' uygulaması gerçekleştirdi. Denetime asayiş, bekçi ve trafik ekipleri başta olmak üzere 224 personel ve 43 ekip katıldı. Denetim noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, araçlar arandı, içindeki sürücüler ile yolcuların kimlik bilgileri sorgulandı. Belgelerinde eksiklik tespit edilen araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da denetimlere katıldı. Aktaş, halkın huzur ve güvenliği için asayiş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Uygulamaları sıklıkla gerçekleştireceklerini ifade eden Aktaş, "İlimizdeki huzur iklimini daha üst düzeye çıkarmak adına 7/24 Zonguldaklı saygıdeğer vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. 'Vatandaşın huzuru, polisin gururudur' şiarıyla görevimizi ifa ediyoruz." dedi.