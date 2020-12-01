Son dakika haberi: Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

01.12.2020 10:43
Son dakika haberi: Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Zonguldak il genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8,5 aylık süreçte 1877 kişiye idari veya adli işlem uygulandı.

Zonguldak il genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8,5 aylık süreçte 1877 kişiye idari veya adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlık ekiplerce, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli'deki sorumluluk sahalarında cadde, sokak ve açık alanlarda 17 Mart-30 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan 65 yaş üstü 78 kişi ile 20 yaş altı 75 kişiye, 11 şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma sürücüsüne, sahil, mesire ve piknik alanlarında 22 kişiye, karantinayı ihlal eden 34 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 457 kişiye, seyahat izin belgesi olmayan 30 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 385 kişiye, maske takmayan 740 kişi ile kurallara uymayan 24 iş yerine toplam 2 milyon 937 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 45 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Zonguldak, Jandarma, Kilimli, Kozlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezinin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika: İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı         
10:37
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek         
09:50
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei