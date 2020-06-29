Son dakika haberi! Zonguldak'ta 989 uyuşturucu hapı satacaklardı, kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haberi! Zonguldak'ta 989 uyuşturucu hapı satacaklardı, kıskıvrak yakalandılar

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 989 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.


Zonguldak İl Jandarma ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; O.A. ve A.A isimli şahısların İstanbul ilinden Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli şahıslar O.A. ve A.A Zonguldak'ın Devrek ilçe sınırları içerisinde araçta yapılan aramada 989 adet extacy uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Zonguldak'ta 989 uyuşturucu hapı satacaklardı, kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
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