Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dört gün önce bir apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak'taki apartmanın 3. katında, 20 Ocak'ta çıkan yangında yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan iki çocuk annesi Nurhan Karayel (42), Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karayel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Ereğli ilçesinde, apartmanın 3. katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılmış, alevlerin arasında kalan ve kendi imkanlarıyla evden çıkan Nurhan Karayel ise ağır yaralanmıştı.