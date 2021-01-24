Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

24.01.2021 14:51
Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dört gün önce bir apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dört gün önce bir apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak'taki apartmanın 3. katında, 20 Ocak'ta çıkan yangında yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan iki çocuk annesi Nurhan Karayel (42), Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karayel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Ereğli ilçesinde, apartmanın 3. katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılmış, alevlerin arasında kalan ve kendi imkanlarıyla evden çıkan Nurhan Karayel ise ağır yaralanmıştı.

Zonguldak, Şehit, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Canlı yayında eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, tutuklandı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberi verdi: Korona aşılarının ikinci sevkiyatı yarın sabah geliyor Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Yasak ihlali yapan internet kafeden tam 50 kişi çıktı
Cansız bedenini annesi buldu! Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Cansız bedenini annesi buldu! Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız         
14:27
Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine Ali Koç'tan yanıt: Akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine Ali Koç'tan yanıt: Akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür         
14:00
Yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı Yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı         
13:37
Sırası gelmeden korona aşısı yaptıran İspanya Genelkurmay Başkanı Villaroya tepkiler nedeniyle istifa etti Sırası gelmeden korona aşısı yaptıran İspanya Genelkurmay Başkanı Villaroya tepkiler nedeniyle istifa etti         
13:23
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor         
10:29
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 15:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei