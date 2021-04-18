Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Kürkükler köyünde yaşayan Yaşar Erdoğan (60), bir arkadaşının arılarının bulunduğu kovanlara bakmak için Durhanlı köyüne gitti.

Burada çok sayıda arının sokması sonucu rahatsızlanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen Erdoğan, evinde yeniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.