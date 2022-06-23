Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

23.06.2022 00:20
Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dini nikahlı eşini ve kızını öldüren kişi intihar etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dini nikahlı eşini ve kızını öldüren kişi intihar etti.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zonguldak'ta kan donduran olay Zonguldak'ta kan donduran olay
Kaynak: AA

Zonguldak, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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