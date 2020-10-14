Son dakika haberi: Zonguldak'ta 'ByLock' kullanıcısı kadın tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Zonguldak'ta 'ByLock' kullanıcısı kadın tutuklandı
14.10.2020 17:04
Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın tutuklandı.
ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Z.A., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.A., adliyeye sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Son Dakika "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Genç kadını boş arazide vurarak öldüren şahsa indirimlerle 15 yıl hapis Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi