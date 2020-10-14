Son dakika haberi: Zonguldak'ta 'ByLock' kullanıcısı kadın tutuklandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Z.A., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.A., adliyeye sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.