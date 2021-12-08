Son dakika haberi: Zonguldak'ta "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ile yağlı boya tablo ve replika kostümlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında Maden Müzesi Fuaye Alanı'nda açılan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine, sergide 350 parça eserin yer aldığını söyledi.

Hedeflerinin genç nesle dokunabilmek olduğunu vurgulayan Fırat, "Sergide, Selçuklu ile Danişmendliler döneminde yaşamış sultanlar, hanım sultanlar, valiler, ulemalar, ilim ve bilim adamlarının yer aldığı heykeller bulunuyor. Bunların kimisi döküm kimisi kitre kimisi de gerçek silikon görüntüsü veren heykeller. O dönem yaşamış kişilerin replika kostümleri, yaşanmışlıkların tasvir edildiği yağlı boya tablolar söz konusu." diye konuştu.

Fırat, serginin, dönemin önemli insanlarının kendilerine neler kazandırdığı, öğrettiği hususunda bilgiler verdiğini belirterek, "7'sinden 70'ine herkesin sergiden etkilenmesi, duygulanması bizlere gurur veriyor. Demek ki doğru yerdeyiz, doğru şeyleri anlatıyoruz. 'Selçuklu'yu anlatmak, bizlerin ecdatlarına vefa borcumuz.' diye düşünerek yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 11 Aralık'a kadar gezilebilecek.