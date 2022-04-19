Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

19.04.2022 21:20
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber... Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İçerisinde eşyaların bulunduğu çatı katının depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, vatandaşların bölgeden uzaklaşması için uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Şişli'de yer altı kabloları yanan sokakta 3 bina tahliye edildi Şişli'de yer altı kabloları yanan sokakta 3 bina tahliye edildi

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
20:14 MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi!
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 21:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zonguldak'ta çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement