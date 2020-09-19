Son dakika haberi... Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin katil zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin katil zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden B.K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırmada B.K'nin öldürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olayın namus meselesinden kaynaklanan cinayet olduğu bilgisine ulaşmaları üzerine olay gecesi B.K'nin birlikte alkol aldığı U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak, Jandarma, İntihar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zonguldak'ta intihar ettiği ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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