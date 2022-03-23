Son dakika haberi: Zonguldak'ta komiserin eşi ve annesi aynı gün hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta komiserin eşi ve annesi aynı gün hayatını kaybetti

23.03.2022 14:47
Son dakika haberi: Zonguldak'ta komiserin eşi ve annesi aynı gün hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta saha komiseri olarak çalışan Günal Kıral, aynı gün eşini ve annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Zonguldak'ta saha komiseri olarak çalışan Günal Kıral, aynı gün eşini ve annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Kıral'ın kalp rahatsızlığı bulunan eşi Döndü Kıral (61), hastanede anjiyo sonrası iç kanama geçirerek dün sabah yaşamını yitirdi.

Komiserin 86 yaşındaki annesi Aysel Kıral da gelininin ölüm haberini aldıktan sonra ikindi vakti kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aynı gün hem eşini hem annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kıral'ın karısı için Rat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Döndü Kıral'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Elvanpazarcık beldesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Spor Saha Komiserleri Dernek Başkanı Bülent Tuna, spor camiası, ailesi ve yakınları katıldı.

Aysel Kıral'ın ise yarın aynı camide öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Rat Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Saha komiseri Günal Kıral, gazetecilere, eşinin uzun süredir kalp rahatsızlığı olduğunu, anjiyo sonrası iç kanama geçirerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Sonrasında annemi kaybettim. Allah'ın takdiri. Bugün eşimi, yarın da annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım." dedi.

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Gelininin ölümüne üzülüp, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Gelininin ölümüne üzülüp, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti Bir günde iki acı birden yaşadı, önce eşini sonra annesini kaybetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zonguldak'ta komiserin eşi ve annesi aynı gün hayatını kaybetti - Son Dakika


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