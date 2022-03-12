Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

12.03.2022 15:27
Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak'ta bulunan mobilya deposu olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangını, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale ederek söndürdüklerini söyledi.

Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan yangında 7 kişi öldü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan yangında 7 kişi öldü

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zonguldak'ta mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement