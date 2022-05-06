Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06.05.2022 01:03
Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkisinde meydana geldi. Tahsin Topçu (25) yönetimindeki 67 ABC 346 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şenol Özdemir'in kullandığı 67 ACJ 817 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Topçu ile arkasında bulunan Oktay Bektaş (29) ve otomobil sürücüsünün eşi Rukiye Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şenol Özdemir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Şenol Özdemir, Otomobil, Ereğli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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