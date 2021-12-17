ZONGULDAK'TA SAHTE ALKOL CAN ALDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Başkan(47) yaşamını yitirdi.

Kapuz Mahallesi'nde M.Ç., A.U.K., A.B. ve kardeşi Mehmet Başkan, önceki gün birlikte alkol aldı. İlk olarak Mehmet Başkan, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Mehmet Başkan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir gün sonra da M.Ç., A.U.K. ve A.B. de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. 3 arkadaş da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunan 4 kişiden Mehmet Başkan, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.