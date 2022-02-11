Zonguldak'ta sahte banknot ile alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisinin alışveriş karşılığında kendisine 100 liralık sahte banknot verildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
İstanbul'dan kiralık araçla geldikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 40 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika