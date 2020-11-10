Son dakika haberi: Zonguldak'ta silahla yaralama - Son Dakika

Ereğli ilçesinde 1 kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Kaneriağzı mevkisinde H.Ö. ile S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G, yanında bulunan tabancayla H.Ö'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H. Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.