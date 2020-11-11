Son dakika haberi... Zonguldak'ta şüpheli ölüm - Son Dakika

Zonguldak'ta bir kişi, yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak'ta ikamet eden Nizamettin Aktop'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ikamet sahibinin kapıyı çıkmaması üzerine durumdan şüphelenilerek evin kapısı açıldı. Hareketsiz şekilde banyoda yatan Nizamettin Aktop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı Nizamettin Aktop'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nizamettin Aktop'un kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonrası belirlenecek. Nizamettin Aktop'un cenazesi ise hastane morguna kaldırılacak. - ZONGULDAK