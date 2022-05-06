Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Erdem Yuva Mahallesi üzerinde yaşandı. Sadık K, yönetimindeki 67 EA 120 plakalı motosikletle kaldırım üzerinden seyretmek istedi. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sadık K. ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika