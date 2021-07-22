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Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

22.07.2021 20:04
Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kayganlaşan yolda iki aracı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kayganlaşan yolda iki aracı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akyamaç mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda Volkswagen marka 67 ZG 958 plakalı panelvan araç, Çaycuma istikametinden Bartın istikametine giderken önce bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle de savrularak takla attı. Olayı görenler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerin olay yerinde ilk tedavisini yaptığı yaralılar Emine D., Abdulkadir Ç., Şevval Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Volkswagen, Zonguldak, Bartın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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