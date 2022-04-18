Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

18.04.2022 17:22
Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Mehmet E'nin kullandığı 67 AC 427 plakalı otomobil ana yola çıkış yapan Savaş B'nin kullandığı 67 TD 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ana yolda takla atarak duran ve araç içerisinden çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılan sürücü Mehmet E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 30 dakika kontrollü olarak sağlandı.

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Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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