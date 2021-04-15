Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı

Son dakika haber... Zonguldak'taki uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı, 12 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'taki uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı, 12 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, savunmasında, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verdi. Bir sanığın dosyası ayrılırken diğerleri beraat etti.

Uyuşturucu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan 17 sanıktan 6'sı hapis cezası aldı - Son Dakika

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