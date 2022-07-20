Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "ateşli silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika