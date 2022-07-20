Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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