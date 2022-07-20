Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

20.07.2022 17:51
Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat, tabanca ve mermi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "ateşli silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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