Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

09.07.2022 16:00
Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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