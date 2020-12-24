Son dakika haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.Ç. (37), İ.Y. (51) ve Ü.A'nın (31) gözaltına alındığı operasyonda, 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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