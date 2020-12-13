Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaralı karacaya jandarmadan şefkat eli - Son Dakika

Jandarmanın tedavisini sağladığı karaca, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaralı karaca, tedavi edildi.

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