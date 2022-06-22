Son dakika haberi! Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu

22.06.2022 17:03

Gelen son dakika haberine göre Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral olduİSTANBUL Zonguldaklı şehit piyade uzman çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu.

Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu

İSTANBUL Zonguldaklı şehit piyade uzman çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldaklı olan şehidin ailesini yalnız bırakmayan öğrenciler, Zonguldak Dernekler Federasyonu öncülüğünde Pendik Zonguldaklılar Derneği yönetimiyle taziye çadırını ziyaret etti.

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan ile birlikte şehidin babası Bayram Kemik'e çiçek takdim eden öğrenciler, şehidin ruhu için dua etti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Öncan, "Bugün Zonguldaklı hemşerimiz şehit uzman çavuş Kadir Kemik kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Evinin önünde kurulu olan taziye çadırına geldik. Babası Bayram Kemik yanımızda. Biz istedik ki Bayram Kemik ağabeyimiz bir evladını vatan için feda etti. Ama bütün Zonguldaklılar, çocuklar komple geldik. Zonguldaklılar senin evladın. Bizim Zonguldaklı bir hemşerimiz şehit düştü ama hepimiz yanındayız dedik. Acısını paylaşmak istedik" dedi.

Şehidin babası Bayram Kemik de "Bu acılı günümde acımı paylaştınız. Eksik olmayın" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti Son dakika haberi! Şehit ailesine Babalar Günü ziyareti Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Zonguldaklı Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik'e moral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement