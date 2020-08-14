Mersin'de 'koli' kod adıyla 22 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 80 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 62'si ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelilerin, müşterilerle konuşma sırasında fuhuşa zorlanan kadınlar için 'koli' kodunu kullandıkları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Özellikle merkez Yenişehir ilçesine bağlı Üniversite Caddesi üzerinde ve farklı bölgelerde bulunan günübirlik konaklama yerlerinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 119 polisin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı düzenlenen 'koli' kod adlı operasyonda, 80 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 3 laptop, 2 kurusıkı tabanca ile 50 fişek, 2 ajanda ve 5 bin 915 lira para ele geçirildi.

KADINLARA 'KOLİ' KOD ADINI VERMİŞLER

Yapılan incelemede, şüphelilerden ele geçirilen ajandalarda mağdur kadınların günlük ne kadar para kazandığına dair bilgiler tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, 'koli' diye adlandırdıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan 80 kişiden 62'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 18 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

(Koray Ünlü/İHA)