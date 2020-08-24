Son dakika haberi: Zorlu Enerji, çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi

Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarının ve müşterilerinin Kovid-19 salgını döneminde sağlığını koruyabilmek amacıyla aldığı önlemleri artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, şirket, müşteri hizmet merkezlerine gidecek abonelerin bekleme sürelerini azaltmak amacıyla çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi.

Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerini online kanallara yönlendiren Zorlu Enerji'nin web sitesi üzerinden, abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.