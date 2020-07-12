Dünyanın içinde bulunduğu Korona virüs dönemi birçok sektörü olumsuz etkileyip çok sayıda esnaf ayakta durmaya çalışırken, Konyalı genç girişimci Osman Koyuncu'nun bu zorlu dönemde açtığı kafe ile birçok işsize ekmek kapısı oldu.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi polikliniğin karşısındaki iş yerinde doğa manzarasında ağırlık olarak Konya mutfağı ile vatandaşları buluşturan Cafe Bahçe, bu zor günlerde çalıştırdığı yaklaşık 20 kişinin ekmek kazanımına sebep oldu. Covid-19'un yaşandığı bu süreçte herkes işletmesinden zarar görürken, yeniden açılan bu kafeye gelen müşteriler de girişimcinin cesaretinden dolayı tebrik ediyor. Ayrıca kafede çeşitli görevde bulunan çalışanların birçoğu eskiden işsiz kalırken, bu dönemde verildiği iş fırsatından dolayı genç girişimciye teşekkür etti.



Eskiden işsiz olan ve Covid-19 sürecinde oldukça zor günler geçirdiğini anlatan bir çalışan, burada iş bulduğu için mutlu olduğu dile getirdi. İsmi belirtmek istemeyen personel, "Ben uzun bir zamandır işsizdim. Korna virüs başlayınca da ailemde zor bir yaşam mücadelesi veriyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde çoğu işsizdi. Çalışanları da virüs yüzünden kafelerin kapatılması ile birlikte, işsiz kaldı. Sağ olsun, mekan sahibimiz genç biridir. Konya'dan gelerek buraya restoran açtı. Bizi de işe aldı. Böylece burada çalışanların aileleri bu virüs döneminde de artık iyi bir hayat yaşayabilecek. Eskişehirlilerin talebi de çok güzel. Umarım biz çalışan olarak gelen müşteriye tatmin edebileceğiz" diye konuştu.



"Covid-19'u fırsat bildik"



Daha önce de restoran işleriyle uğraşan genç girişimci Osman Koyuncu, Covid-19'un yaşandığı bu süreçte Eskişehir bir mekan açmasına Eskişehir'in kültürel ve farklılıklarını seven vatandaşlar olduğu belirtti. Mekan sahibi Osman Koyuncu, konu ile ilgili konuşurken, "Eskişehir konum olarak sosyal ve kültürel açısında çok zengin bir yerdir. Eskişehirliler de farklı kültürü ve farklı kültürün yemeklerini seviyorlar. Dünya ve ülkemizi de zor durumda bırakan Covid-19 sürecinden birçok iş yerlerin kapatılması veya personelini ücretsiz tatile göndermesi gibi olayların yaşanırken Eskişehirlileri için bir faydalı kurum olmak istedik. Daha önce de bu işlerle restoran işlerimle uğraşıyordum. Dolaysıyla, 'her krizde bir kazanım vardır' deniyor ya, biz de bu dönemi fırsat olarak algıladık. Ücretsiz tatilde olan veya daha önce işsiz kalan Eskişehirlilerimiz iş verebilmesi bizi de mutlu etti" diye aktardı.



Genç girişimci Osman Koyuncu konuşmasını şöyle devam etti:



"Buraya döneme uygun olarak masalar dizildi. Mekanımız zaten çok büyük vatandaş sosyal mesafeyi rahatlıkla koruyabilir. Çalışanlarımla gelen müşterilerimiz memnun olduğu söylüyor. Hem uygun fiyat hem de Konya'nın güzel mutfağı tadan müşterileri için yaz günlerinde Konya'nın kültürel göstergesi olan sema ekibini de vatandaşların huzuruna sunacağız. Biz burada odun fırını tercih ediyoruz. Bunun sebebi ise tamamen Konya mutfağını orijinal tadıyla misafirlerimizin beğenisine sunmak oldu. Biz Eskişehirlileri beğendik, umarım Eskişehirliler de bizi beğenmeye devam eder." - ESKİŞEHİR